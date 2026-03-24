La sensazione di Alvino: “Questo è l’ultimo anno di Lobotka a Napoli”

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Quale sarà il futuro di Stanislav Lobotka? Intervenuto nel corso di Napolipodcast, il giornalista Carlo Alvino ha approfondito la questione

Quale sarà il futuro di Stanislav Lobotka? Intervenuto nel corso di Napolipodcast, il giornalista Carlo Alvino ha approfondito la questione, ipotizzando un possibile addio del centrocampista slovacco al termine della stagione: “Credo che questo sia l’ultimo anno di Lobotka a Napoli. Io credo di sì, non ho notizie certe. È una mia sensazione, per me questo è l’ultimo anno di Lobotka a Napoli. I motivi? Lo vogliono alcune squadre, il Napoli può monetizzare e poi come tutte le bellissime storie c’è un inizio e una fine. Lobotka con il Napoli ha vinto due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana. Ha fatto cose pazzesche lo slovacco”. Il giornalista ha sottolineato come, dopo aver scritto pagine importanti nella storia del club, lo slovacco potrebbe valutare nuove opportunità professionali all’estero.

Possibili destinazioni e sirene estere

Alvino ha poi accennato alle possibili offerte per Lobotka: “Secondo me qualche sirena estera c’è, inglese ma anche spagnola. Anche il Barcellona... Arabia? C’è qualcuno che ha avuto il coraggio di dire di no alle sirene arabe, Politano per esempio, che è rimasto a Napoli. Però Lobotka potrebbe ascoltare queste sirene…”. Il giornalista ha lasciato intendere che, pur non essendoci conferme ufficiali, le offerte internazionali potrebbero convincere il centrocampista a chiudere il suo capitolo partenopeo per intraprendere una nuova esperienza professionale.