Lang e l'infortunio ad Anfield: “Pollice salvo, ma faccio fatica anche nelle cose normali”

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Noa Lang ha subito un grave infortunio al pollice destro, rimasto intrappolato in un pannello pubblicitario. L’impatto ha provocato un taglio profondo

Un episodio tanto incredibile quanto doloroso ha caratterizzato la recente partita di Champions League tra Liverpool e Galatasaray: Noa Lang ha subito un grave infortunio al pollice destro, rimasto intrappolato in un pannello pubblicitario. L’impatto ha provocato un taglio profondo, costringendo il giocatore a due interventi chirurgici. La UEFA ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, vista la natura insolita dell’incidente. In un’intervista al quotidiano olandese AD, Lang ha raccontato: "Il pollice è ancora attaccato e secondo i medici guarirà. Mi è rimasto incastrato dietro il pannello, che era molto tagliente. È stato un taglio molto profondo, nulla di piacevole". L’episodio è avvenuto nel secondo tempo della sfida vinta dai Reds, provocando urla di dolore sul campo e rendendo necessario l’uso di ossigeno per il giocatore.

Recupero difficile per l’esterno offensivo

Nonostante i due interventi chirurgici, il recupero di Lang si preannuncia complicato: "Faccio fatica anche nelle cose normali. Sono destro, quindi andare in bagno non è facile. Giocare alla PlayStation è impossibile, ma per fortuna il calcio si gioca con i piedi. Ho ricevuto grande supporto da tutti", ha aggiunto l’esterno olandese. Il Galatasaray dovrà fare a meno di Lang fino a completo recupero, mentre l’ex Napoli affronta con determinazione quella che lui stesso definisce la sfida più insolita della sua carriera.