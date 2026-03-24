Lang e l'infortunio ad Anfield: “Pollice salvo, ma faccio fatica anche nelle cose normali”
Un episodio tanto incredibile quanto doloroso ha caratterizzato la recente partita di Champions League tra Liverpool e Galatasaray: Noa Lang ha subito un grave infortunio al pollice destro, rimasto intrappolato in un pannello pubblicitario. L’impatto ha provocato un taglio profondo, costringendo il giocatore a due interventi chirurgici. La UEFA ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, vista la natura insolita dell’incidente. In un’intervista al quotidiano olandese AD, Lang ha raccontato: "Il pollice è ancora attaccato e secondo i medici guarirà. Mi è rimasto incastrato dietro il pannello, che era molto tagliente. È stato un taglio molto profondo, nulla di piacevole". L’episodio è avvenuto nel secondo tempo della sfida vinta dai Reds, provocando urla di dolore sul campo e rendendo necessario l’uso di ossigeno per il giocatore.
Recupero difficile per l’esterno offensivo
Nonostante i due interventi chirurgici, il recupero di Lang si preannuncia complicato: "Faccio fatica anche nelle cose normali. Sono destro, quindi andare in bagno non è facile. Giocare alla PlayStation è impossibile, ma per fortuna il calcio si gioca con i piedi. Ho ricevuto grande supporto da tutti", ha aggiunto l’esterno olandese. Il Galatasaray dovrà fare a meno di Lang fino a completo recupero, mentre l’ex Napoli affronta con determinazione quella che lui stesso definisce la sfida più insolita della sua carriera.
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