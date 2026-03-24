Iezzo: “Meret-Milinkovic? Non sono un fan dell'alternanza, aumenta il rischio di errori”

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"Sicuramente è più facile esaltarsi con squadre del genere rispetto ad altre che si devono salvare e si chiudono in difesa".

Su Radio CRC, radio partner della SSC Napoli, durante la trasmissione Calciomania è intervenuto l’ex portiere azzurro Gennaro Iezzo, analizzando la corsa scudetto e lo stato di forma della squadra. Iezzo ha spiegato che, sebbene i calciatori del Napoli possano ancora nutrire speranze per il titolo, la loro concentrazione è sulle prossime partite: “Io penso che siano concentrati sulle prossime partite, poi magari sperano in un passo falso di chi sta avanti, ma comunque 7 punti sono tanti. L'Inter credo stia subendo il contraccolpo psicologico dopo l'uscita dalla Champions. Il Milan è alle calcagna ed i nerazzurri devono ripartire già dalla partita con la Roma. L'Inter è la squadra più forte nel campionato a livello di rosa. Io non penso che questo periodo negativo durerà ancora tanto. Alla ripresa la squadra di Chivu affronterà due squadre forti come Roma e Como che giocano a viso aperto e danno uno stimolo in più. Sicuramente è più facile esaltarsi con squadre del genere rispetto ad altre che si devono salvare e si chiudono in difesa".

Difesa, portieri e stato di forma del Napoli

Iezzo ha sottolineato l’importanza della solidità difensiva degli azzurri: “Sicuramente regala autostima e sicurezza, questa è stata la forza del Napoli negli anni passati. Ora è sicuramente fondamentale aver ritrovato calciatori come De Bruyne, McTominay ed Anguissa. Se il Napoli non avesse subito così tanti infortuni sarebbe in piena lotta scudetto”. Sull’alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic tra i pali, Iezzo ha commentato: “Io credo che Conte stia facendo una scelta anche di riconoscenza nei confronti di Meret, il quale ha vinto due scudetti ed è il portiere più vincente nella storia del club. Secondo me le scelte non dipendono dalla tipologia dell'avversario. Non sono un fan dell'alternanza tra portieri, in quanto è un ruolo delicato, che necessita di continuità; l'alternanza, infatti, aumenta il rischio di errori”.