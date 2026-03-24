Pavan: “Crepe Inter aumentano rimpianti del Napoli! Infortuni dovuti a errori nella gestione”

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Il giornalista Massimo Pavan ha analizzato la corsa allo scudetto, sottolineando come il campionato sia ancora apertissimo

Nel suo editoriale per Sportitalia.it, il giornalista Massimo Pavan ha analizzato la corsa allo scudetto, sottolineando come il campionato sia ancora apertissimo nonostante il vantaggio dell’Inter. Queste le sue parole: “Il campionato resta aperto: l’Inter ha perso ancora punti, mentre Milan e Napoli hanno commesso errori cruciali che potrebbero decidere il destino dello Scudetto. Il Napoli, pur con qualche gestione critica e infortuni, mantiene lo scarto sui nerazzurri, ma il margine di errore si ridurrà drasticamente nelle prossime sfide decisive, tra cui Napoli-Inter, che potrebbe essere la partita chiave per l’assegnazione del titolo. Il campionato di Serie A entra nella fase decisiva, e gli ultimi risultati ci dicono molto sullo stato di forma delle big. L’Inter perde altri due punti preziosi, mentre Milan e Napoli si avvicinano, rendendo la lotta scudetto più aperta che mai, anche se l’Inter resta nettamente avanti. Le difficoltà registrate dalla squadra nerazzurra in questa fase confermano che, se l’Inter vuole mantenere il primato, non può più sbagliare, le prossime due partite saranno decisive. In ogni caso le crepe mostrate evidenziano difetti non banali”.

Rimpianti, errori e sfide decisive

Pavan si è poi soffermato sui rimpianti di Milan e Napoli e sulle prossime sfide che potrebbero risultare determinanti per l’assegnazione del titolo: “Aumentano, di conseguenza i rimpianti di Milan e Napoli. I rossoneri, pur dominando molti scontri diretti contro le rivali, ha perso punti contro squadre di media classifica per errori tattici e decisioni individuali. Il Napoli, invece, ha sofferto una serie di infortuni e qualche scelta di mercato estiva discutibile, oltre a errori nella gestione del gruppo. Nonostante tutto, la squadra partenopea resta viva in corsa e il gap con l’Inter di sette punti, con scontri diretti favorevoli, indica che lo scudetto non è ancora chiuso. Molti dei problemi fisici dei giocatori del Napoli non sono solo frutto di incidenti, ma anche di carenze nella preparazione e nella gestione atletica. Lo staff tecnico guidato da Antonio Conte deve riflettere su questi aspetti per evitare che simili problemi possano compromettere le stagioni future. Il rimpianto di rossoneri e azzurri è dato dal fatto che con l’Inter non hanno mai perso ed hanno lasciato sul piatto solo 2 punti all’Inter sui dodici disponibili, portandone a casa sei il Milan e quattro il Napoli, mostrando valori non confermati nelle restanti partite o per cause esterne o per mancanze proprie. Le prossime due partite saranno cruciali. L’Inter affronterà match complessi, Roma e Como, mentre il big match Napoli-Milan potrebbe decidere molto dello scudetto, una gara da Highlander, ne resterà solo uno. Nei prossimi turni, il margine di errore per tutte le squadre sarà sicuramente molto ridotto, e questa volta l’Inter, dopo lo zero titoli dello scorso anno, si gioca davvero tanto. A qualcuno potrebbe sembrare che il primato attuale le sia stato “regalato”, ma ci sono anche squadre che i regali non li accettano e li rifiutano. Bisognerà quindi prestare attenzione e capire se l’Inter, come lo scorso anno, rischierà di rifiutare certe opportunità, lasciando lo scettro a qualcun altro, difficile che questo avvenga, ma attenzione, nessuno avrebbe mai predetto due pareggi con Atalanta e Fiorentina, se succedesse anche con Roma e Como, allora… ne vedremo delle belle”.