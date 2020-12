Rinvio City-Everton, Alvino: "Evitato teatrino indecoroso italiano e la figuraccia social"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è tornato sul rinvio di City-Everton nel corso della trasmissione Radio Goal: "Dalla Premier è arrivato l'esempio, si è evitato il teatrino indecoroso di prima e seconda sentenza, ricorso al Coni. Evitata anche a figuraccia di un club che sui social ufficializzava la formazione, in Italia abbiamo dato il peggio di noi, nessuno escluso. In Inghilterra ci hanno fatto capire come il buon senso debba prevalere".