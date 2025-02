“Ristorante da 100 euro?”, Conte s’arrabbia: “Riformuli la domanda senza questa citazione antipatica!”

La conferenza stampa di casa Napoli alla vigilia della gara con l'Udinese si è aperta con un battibecco, protagonista Antonio Conte. Il tecnico azzurro ha infatti giudicato mal formulata la prima domanda postagli.

Manna ha parlato del mercato, poi l'Inter ha perso con la Fiorentina. Lei ha avuto problemi con i ristoranti da 100 euro, se lo costruisce da sè? Questa la risposta del tecnico azzurro: “All'epoca la battuta era vera. Quando non puoi, in quel momento, e capita, spendere quello che possono spendere gli altri... non capisco perché si debba ricamare su questa battuta. E perché devo portarmi dietro questa battuta per essere additato come uno che chiede, chiede, non capisco. La trovo antipatica come domanda per questa citazione. La rifaccia, senza citazione, è del tutto gratuita".