Roma, Cristante esulta: "Un piacere avere KDB e Modric. Daranno lustro alla Serie A"

Nel corso della sua intervista a Sky Sport, il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha parlato anche dell'arrivo in Serie A di due campioni del calibro di Luka Modric e Kevin De Bruyne. Questo il suo pensiero in merito: "Sono arrivati due campioni incredibili che danno visibilità alla Serie A, che è la cosa più importante. Hanno fatto la storia, Modric ha vinto tantissime Champions League, quando arrivano giocatori con trofei così importanti c'è sempre da rubare qualcosa".

Il più forte fra i due secondo lei?

"Per l'età dico De Bruyne, ma Modric è ancora un campione ed uno dei giocatori che ha vinto più di tutti in carriera. Entrambi faranno bene e sarà un piacere averli nel nostro campionato".