Roma, Massara a DAZN: "Mancate vittorie negli scontri diretti ma fatte prestazioni. Gasp? Ottimo rapporto"

Il dirigente giallorosso Frederic Massara prima della sfida Napoli-Roma è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Sono mancate le vittorie negli scontri diretti, ma le prestazioni sono arrivate. La gara di stasera può essere importante. Dybala mancherebbe a qualsiasi squadra e ha una qualità assoluta, è un peccato che ci sia stato questo nuovo piccolo problema inaspettato. Poi questo nelle discussioni del rinnovo non inciderà.

La cena con Gasperini? Abbiamo preferito guardare la partita di ieri sera [ride ndr]. Abbiamo dieci giocatori nuovi dopo la stagione scorsa, il mister sta plasmando in maniera eccellente la rosa".