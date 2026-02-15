Roma, Massara a DAZN: "Mancate vittorie negli scontri diretti ma fatte prestazioni. Gasp? Ottimo rapporto"
TuttoNapoli.net
Il dirigente giallorosso Frederic Massara prima della sfida Napoli-Roma è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Sono mancate le vittorie negli scontri diretti, ma le prestazioni sono arrivate. La gara di stasera può essere importante. Dybala mancherebbe a qualsiasi squadra e ha una qualità assoluta, è un peccato che ci sia stato questo nuovo piccolo problema inaspettato. Poi questo nelle discussioni del rinnovo non inciderà.
La cena con Gasperini? Abbiamo preferito guardare la partita di ieri sera [ride ndr]. Abbiamo dieci giocatori nuovi dopo la stagione scorsa, il mister sta plasmando in maniera eccellente la rosa".
Pubblicità
Le Interviste
Roma, Massara a DAZN: "Mancate vittorie negli scontri diretti ma fatte prestazioni. Gasp? Ottimo rapporto"
Copertina L'usura ha colpito anche McTominay, non ha recuperato: salta anche la Roma di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
2 Inter-Juve, succede di tutto nel tunnel! Spalletti e Chiellini contro La Penna: “Partita falsata!”
Prossima partita
22 feb 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Atalanta
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneAlisson Santos si presenta: "Napoli, che sogno! Da Conte imparo molto. Su ruolo, città e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
Antonio NotoVergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com