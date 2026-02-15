Roma, Zaragoza a DAZN: "Gara molto dura, proveremo a vincerla"
Bryan Zaragoza, attaccante della Roma, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Mi aspetto sicuramente una gara molto dura, proveremo a vincerla, contro una squadra forte come il Napoli. Questa è stata una settimana molto interessante perché ho appreso tanto e sono stato davvero incluso nel gruppo".
22 feb 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Atalanta
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
