Roma, Zaragoza a DAZN: "Gara molto dura, proveremo a vincerla"

Bryan Zaragoza, attaccante della Roma, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Mi aspetto sicuramente una gara molto dura, proveremo a vincerla, contro una squadra forte come il Napoli. Questa è stata una settimana molto interessante perché ho appreso tanto e sono stato davvero incluso nel gruppo".

