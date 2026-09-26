Bari, Prisco si presenta: "Mi ispiro a Lobotka, a Napoli ho provato a rubargli il più possibile"

Vincenzo Prisco si presenta al Bari, racconta l’ispirazione per Lobotka e le ambizioni nella sua prima esperienza tra i professionisti

Vincenzo Prisco, centrocampista del Bari in prestito dal Napoli, si è presentato a club e tifosi in conferenza stampa. Di seguito le sue parole riportate da Tuttobari.com: "Mi ispiro a Lobotka, ho cercato di rubare da lui il più possibile a Napoli, in particolare la sua visione di gioco e i suoi movimenti. Cercherò di imparare anche da Grgic e Mendicino. C'è sempre da migliorare, giorno dopo giorno. La mia caratteristica principale è sacrificarmi in campo, correre e dare il massimo per novanta minuti.

L'impatto con il Bari e con il professionismo

"Per me è la prima esperienza fra i grandi, sento la responsabilità. Questa è un'opportunità che non arriva tutti i giorni ma mi sento pronto ad affrontarla. Volevo venire a tutti i costi qui, purtroppo sono arrivato da pochi giorni a causa di questa malattia (mononucleosi, ndr), ma l'importante è aver superato il tutto", conclude così Vincenzo Prisco.