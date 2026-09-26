Cordoba avvisa: "Napoli molto forte e Allegri grande tecnico. Inter, guardati le spalle!"

Ivan Ramiro Cordoba avverte l’Inter nella corsa scudetto e rilancia il Napoli, definendolo forte, competitivo e guidato da un grande allenatore

Ivan Ramiro Cordoba, ex calciatore, durante l'evento a Napoli per i 25 anni della Fondazione Pupi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti. Di seguito le sue parole a partire dalla lotta scudetto, con un avviso per l'Inter: "Al di là di quello che si dice ora sulle difficoltà del Napoli, io l'ho detto prima: fossi l'Inter, mi guarderei comunque le spalle perché il Napoli è molto forte e ha un grande allenatore. II campionato è solo all'inizio. Questo Napoli sarà sicuramente competitivo, come ha fatto in questi anni".

Inter in Champions e Chivu

"L'Inter in Champions deve sempre cercare di lottare per le cose più importanti. Penso sia attrezzata per arrivare fino in fondo in Europa. Chivu? È un allenatore da Inter, conosce l'Inter. Una cosa mi piace tantissimo di lui: vive il calcio con una semplicità pazzesca. Quando ha deciso di fare questo, sa di allenare una squadra che può vincere tutto. Come ha fatto lui da giocatore".