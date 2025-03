Sabatini: "Napoli-Inter, pari giusto. Scudetto così combattuto non si vedeva da tantissimo!"

Il giornalista Sandro Sabatini, tramite un video su YouTube, ha commentato il pareggio nel big match tra Napoli e Inter: "Un gol per parte, un tempo e un punto per parte. Lo scontro diretto Napoli-Inter per lo spareggio scudetto finisce con un pari.

Resterà una grande volata a due questo campionato e combattuto così non si vedeva da tantissimo. Risultato giusto quello di Napoli-Inter, ma va detto che il secondo tempo è stato dominato dal Napoli con l'Inter che si è arroccata. Ci aspettavamo qualcosa di diverso da Inzaghi, mentre Conte ha fatto di tutto per riprenderla. Var è uno strumento controverso, il mani di Dumfries andava rivisto e l'arbitro non l'ha fatto con il Var che non l'ha richiamato. Dimarco ha segnato con una punizione alla Maradona".