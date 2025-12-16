Sabatini: "Napoli-Milan sarà un grande spettacolo. Scandalizzato dai tanti infortuni"

Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Milan e Napoli sono due grandi squadre e giovedì sarà uno spettacolo, i due club arrivano a questo competizione con percorsi un pò strani fatti da inizio stagione. La Serie A è diventato un campionato esaltante con tante squadre che sono in vetta alla classifica. Il Milan è una squadra forte, ha acquisito forza e autorevolezza con l’inserimento di Rabiot, nonostante gli infortuni stiano condizionando il loro percorso rimangono una squadra forte.

Sono scandalizzato dai tanti infortuni in tutte le categorie, ci sono dei numeri impressionanti. Un infortunio frequente è quello che colpisce il bicipite femorale, che è recidivo, sono certo che non è un problema di carichi di lavoro o di qualità di lavoro. La Roma ha fatto una grande partita contro il Como, la squadra di Fabregas ha sempre gestito le partite alla grande e ieri non è stato così: questo deve far prendere consapevolezza ai giallorossi e ai suoi tifosi.

Spalletti in lotta per lo scudetto? Porterà la Juventus ad un livello molto alto e i miglioramenti saranno costanti e puntuali, i bianconeri saranno in corsa per tutti gli obiettivi. Non sto per firmare per la Fiorentina, non ho avuto nessun contatto e preferirei non parlarne perché stanno vivendo un dramma sportivo, spero possano uscire da questo momento. Se mi chiamassero accetterei sicuramente la loro proposta, sono un grande club”.