De Giovanni: "Lukaku ministro dello spogliatoio, è un ponte tra la squadra e lo staff tecnico"

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Non parlerei di mal di trasferta, ma parlerei di grosso valore aggiunto del Maradona. Il Napoli fuori senza l’appoggio di un pubblico particolare mostra i propri limiti, soprattutto dovuto alle carenze a centrocampo, e c’è anche una problematica su chi possa consentire a Di Lorenzo che è in debito di ossigeno e questo porta ad una carenza grave sulla fascia destra. Di Lorenzo è in difficoltà e Neres è clamorosamente incostante. Se Neres giocasse sempre come contro la Juve e l’Atalanta ora giocherebbe al Real Madrid. Politano e Vergara? Se giocavano dall’inizio poi magari ce la prendevamo con Conte. Nessuno corre in questo campionato, nessuna squadra vola e il Napoli è quarto in trasferta nonostante solo 12 punti su 24”.

Su Politano: “C’è un dato che ci lascia sconcertati, ieri sono stati fatti 18 tiri a 7 e il Napoli doveva perdere con un risultato peggiore. Noi diciamo sempre che il Napoli è artefice della loro sorte, ci sono gli avversari, il Napoli che ha perso contro il Benfica non è stato preso a pallate come con l’Udinese, il Napoli soffre le squadre con una determinata specificità.

Io sono anziano e quindi essendo anziano mi rendo conto di appartenere ad un altro modo di vedere il calcio. Mi dicono che il calcio è ormai un prodotto mediatico e internazionale, quindi sarà anche giusto che la tessera del tifoso sarebbe servita a depurare il calcio dai malintenzionati. Ogni trasferta continua ad essere inibita ai tifosi del Napoli, si impedisce alle famiglie con bambini di vedere il Napoli in altre città, dicono che il Napoli era per appassionati ma organizzano la supercoppa lontanissima da ogni tifoso, si va a Riyadh dove il prodotto calcio va promosso. Vorrei capire quanti tifosi a Riyad effettivamente vedranno la gara, ho dubbi serissimi anche su Milan-Como a Perth, credo che serva solo per far guadagnare ad altra gente. Per Natale vorrei vedere il mio calcio, ma ormai non c’è più. Tanti ragazzi avrebbero modo di innamorarsi del calcio non solo vedendo gli highlights, se ragionassimo un pò a lungo termine forse sarebbe meglio per tutti”.

Su Lukaku: “Non credo che fino a Bologna ci fossero delle incomprensioni tra Conte e squadra, a Bologna Lukaku torna e finalmente c’è. Lui è un ministro dello spogliatoio, un ponte tra la squadra e lo staff tecnico, Lukaku è il vero vice di Conte. Hojlund è un ottimo giocatore, straordinario atleta ma non è un centravanti che fa salire la squadra”.