Piantanida: "Il Napoli vincerà la Supercoppa. Sul campionato..."

Il giornalista Franco Piantanida è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Dopo la partita di Bologna pensi che sia nata la Juventus di Spalletti?

"Non ancora, perché sembrano passati duecento giorni dalla partita di Napoli, mentre in realtà ne sono passati solo otto. Ci andrei piano, non perché non abbia fiducia in Spalletti, ma perché voglio responsabilizzare dei giocatori che negli ultimi anni non hanno dimostrato sufficiente qualità e tenuta mentale".

Che sensazioni ti sta lasciando in generale questo campionato?

"Bisogna vedere chi farà meno danni, dato che spesso ad ottenere il risultato sono proprio coloro che sbagliano di meno. Oggi tutti stanno camminando un po' sulle uova per evitare di commettere errori. Sono le piccole cose a fare la differenza in negativo, come ad esempio Spalletti che a Napoli si presenta con Yildiz falso nueve, o Allegri che al 77' ha sostituito Pulisic contro il Sassuolo. Il merito di Gasperini finora è stato proprio quello di aver ridotto sensibilmente le sbavatura, non stravolgendo le cose positive".

Cosa ti aspetti dalla Fiorentina per invertire questa drammatica tendenza?

"Per me innanzitutto Vanoli non ha il phisique du role per gestire questa situazione. Non basta aver giocato a Firenze e aver fatto l'anno scorso trentotto partite di Serie A col Torino. Non so se riuscirà a gestire tutte le situazioni extra campo in questo momento".

La Roma a cosa può ambire in questo campionato?

"Ad oggi la Roma deve pensare di poter arrivare in Champions League, anche perché i giallorossi sono la migliore squadra per rendimento nell'anno solare. Se non dovesse arrivarci sarebbe un po' una delusione".

Chi vincerà secondo te la Supercoppa?

"Secondo me la vince il Napoli".