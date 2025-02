Sabatini: "Problema mentale? Conte non può dirlo, altrimenti chiamiamo lo psicologo"

vedi letture

Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato sul proprio canale Youtube la sconfitta del Napoli per 2-1 in casa del Como: "Quello che doveva essere il mese dello slancio per lo scudetto è diventato il mese dei tre pareggi e di una sconfitta. Il Como è diventato una buona squadra e ci ha consentito di scoprire giocatori dei quali sentiremo sicuramente parlare. Su Nico Paz se ne era già parlato, e su Diao ne sentiremo. Perché questo giocatore non l'ha preso il Napoli? Come mai era fuori dal circuito dei soliti procuratori?

Conte ha le sue ragioni per rimpiangere il mercato che non c'è stato, ma non può liquidare la sconfitta con il Como con la frase 'è un problema mentale'. Ora, va bene che il Napoli ha giocato bene il primo tempo e poi è andato in black out nel secondo, ma il problema è fisico o atletico altrimenti chiamiamo lo psicologo".