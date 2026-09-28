Auriemma: "De Bruyne-Hojlund? Napoli basso e non domina! Allegri, c'è un problema"

Raffaele Auriemma analizza le difficoltà del Napoli e lega il rendimento di De Bruyne e Hojlund ai problemi tattici della squadra di Allegri

Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Stile TV nel corso di Salite sulla Giostra, ha parlato del momento del Napoli soffermandosi anche su Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund. Di seguito le sue dichiarazioni.

Perché De Bruyne e Hojlund al Napoli non rendono come in Nazionale?

"È semplice rispondere: perché non giocano come in Nazionale. Ma De Bruyne può fare il sottopunta in una squadra che ha come baricentro uno dei più bassi del Napoli degli ultimi tempi? No, non lo può fare. Vaga per il campo, sempre pressato, in una squadra che non è dominante. Stessa cosa Hojlund. Ma cosa volete da questo ragazzo che vive in solitudine al centro dell'attacco del Napoli, senza nessuno vicino e marcato da almeno due avversari?".

Il Napoli ha delle problematiche

"È chiaro che non possono rendere, questo è lo specchio di una squadra che ha delle problematiche e Allegri deve essere bravo a risolverle. Io mi aspetto sempre che ci sia una crescita, perché non c'è stata finora. Il Napoli è nono in classifica e dopo 5 giornate non era mai successo negli ultimi tempi. Quindi ora mi aspetto la mano di Massimiliano Allegri, perché è stato ingaggiato da De Laurentiis con un triennale da 15 milioni netti complessivi. Non c'è nulla da dire, bisogna solo fare, senza lamentarsi".