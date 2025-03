Sabatini svela: "Giuntoli esplora altri allenatori per la Juve e Motta l'ha saputo..."

Fa discutere il presente ma anche il futuro della Juventus, battuta ieri sera 0-4 in casa dall'Atalanta e quindi uscita dalla corsa Scudetto. Dei bianconeri ha così parlato il giornalista Sandro Sabatini a Sport Mediaset: "Non ti spieghi che abbiano pagato 15 milioni per Alberto Costa, ma non è colpa sua o degli svarioni di Kelly, una ventina di milioni. La responsabilità è nella consistenza e nello spessore di chi è dirigente della società: questa è vaga, anche perché il rappresentante più di spicco, Giuntoli, è stato al fianco di Thiago Motta dai fuori rosa dell'estate fino ad oggi.

Salvo poi affidare ad amici e conoscenti telefonate esplorative con altri allenatori e Thiago Motta l'ha saputo. Tanto che non mi risulta parlino tutti i giorni. E non si può giudicare solo il campionato, bensì tutta la stagione in cui non c'era obbligo di vincere ma almeno di fare bene".