Sacchi: "Atalanta, scudetto possibile. Con Napoli-Inter può approfittarne"

Arrigo Sacchi non ha dubbi: per lo scudetto c'è anche l'Atalanta in corsa con Inter e Napoli. L'ex allenatore lo sottolinea ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "La squadra di Gasperini è uscita dalla Coppa Italia e dalla Champions League. Adesso metteranno tutte le loro energie per arrivare al titolo, ne sono convinto. La vittoria di Empoli dice che l’ambiente è sano, che la demoralizzazione per l’uscita dalla Champions è stata assorbita, e quelle piccole discussioni che sempre ci sono in ogni squadra sono state superate. Per me, l’Atalanta si giocherà lo scudetto fino all’ultimo".

Particolare di non poco conto, sabato c’è la supersfida tra Napoli e Inter, e dunque l’Atalanta può guadagnare terreno.

"L’Atalanta è a tre punti dalla capolista Inter, non certo un’enormità. Quindi ritengo che tutto sia possibile. Sabato c’è il duello di Napoli e l’Atalanta è impegnata in casa contro il Venezia... I bergamaschi ce la possono fare per varie ragioni".