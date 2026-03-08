Sal Da Vinci a Rai 1: "Champions o Eurovision? Il Napoli si deve ancora qualificare"
Daniele Battaglia, conduttore radiofonico, è intervenuto durante "Sanremo Top" in onda su Rai 1, domandando a Sal Da Vinci cosa preferirebbe tra la vittoria del Napoli in Uefa Champions League o la sua personale vittoria al festival dell'Eurovision.
L'artista, fresco vincitore del festival di Sanremo, ha risposto con tanta diplomazia ed un pizzico di scaramanzia partenopea: il cantante ha poi chiosato sulla bellissima notte vissuta al Maradona prima di Napoli-Torino dove ha cantanto davanti a 50mila persone:
Preferiresti la vittoria della Champions del Napoli o la tua vittoria all'Eurovision?
"Il Napoli ancora si deve qualificare, arrivo un po' prima all'Eurovision per rappresentare il mio paese e sono orgoglioso di andarci"
E poi sulla festa al Maradona
"Al Maradona ieri è stata un'emozione grandissima: grazie Napoli per questa esperienza bellissima".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro