Sal Da Vinci a Rai 1: "Champions o Eurovision? Il Napoli si deve ancora qualificare"

Daniele Battaglia, conduttore radiofonico, è intervenuto durante "Sanremo Top" in onda su Rai 1, domandando a Sal Da Vinci cosa preferirebbe tra la vittoria del Napoli in Uefa Champions League o la sua personale vittoria al festival dell'Eurovision.



L'artista, fresco vincitore del festival di Sanremo, ha risposto con tanta diplomazia ed un pizzico di scaramanzia partenopea: il cantante ha poi chiosato sulla bellissima notte vissuta al Maradona prima di Napoli-Torino dove ha cantanto davanti a 50mila persone:

Preferiresti la vittoria della Champions del Napoli o la tua vittoria all'Eurovision?

"Il Napoli ancora si deve qualificare, arrivo un po' prima all'Eurovision per rappresentare il mio paese e sono orgoglioso di andarci"

E poi sulla festa al Maradona

"Al Maradona ieri è stata un'emozione grandissima: grazie Napoli per questa esperienza bellissima".