Salvione: "Più che una partita per il Napoli è stata un'esercitazione difensiva"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport: “Dal 20’ in poi ieri è stato un altro sport: un’esercitazione dell’attacco contro la difesa. Non si può giudicare il Napoli di ieri, dobbiamo aspettare un’altra occasione. Inizialmente, mi è piaciuto che il Napoli aggrediva il City per cui voleva giocarsi la partita con le proprie armi, ma con l’espulsione di Di Lorenzo è cambiato tutto. E’ vero ciò che dice Conte: il Napoli è uscito fortificato dalla gara col Manchester City che girava, ma non trovava varchi. La cerniera Politano-Di Lorenzo non avrebbe fatto passare gli avversari, poi è andata com’è andata. L’esercizio difensivo che ha fatto ieri sera il Napoli in sofferenza tornerà utile quando bisognerà chiudersi e l’esame difensivo in tal senso è stato superato a pieni voti.

Il Napoli sta crescendo e quest’anno ha avviato un percorso anche nuovo con la Champions. L’anno scorso si giocava senza coppe, quest’anno la squadra è stata rinforzata e bisognerà essere bravi a gestire le due competizioni. E questo è un esame anche per Conte che lo vedo cambiato. Non è più l’allenatore difensivista che pensa solo a non prenderle: il Napoli è sì solido in difesa, ma vuole anche comandare il gioco, va a pressare alto, vuole dominare”.