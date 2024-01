Santacroce: "Dragusin forte, ma non è pronto. Demiral mi piace molto"

L’ex calciatore Fabiano Santacroce è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

L’ex calciatore Fabiano Santacroce è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Dragusin? 20 milioni più Osigard mi sembra un investimento importante, ma è ancora giovane anche se è molto forte. Al Napoli serve uno pronto, non sarebbe l’acquisto che serve adesso agli azzurri. La difesa partenopea ha bisogno di esperienza e di quella tranquillità in più che attualmente manca. Demiral mi piace molto e lo troverei adatto a questa situazione. Non hai bisogno di giocatori bravi in prospettiva, ma di calciatori già pronti altrimenti si rischia tanto”.