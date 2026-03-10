Caiazza svela: "Lucca non aveva legato con nessuno, e c'è un episodio..."

Salvatore Caiazza, giornalista, ha parlato di Lorenzo Lucca e delle sue difficoltà al Napoli nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, trasmissione in onda su Canale 8: "In questa squadra non è riuscito a integrarsi per limiti caratteriali. Ti assicuro che, e lo dico perché lo so, non lo sopportava nessuno. Non aveva creato sinergia con nessuno, stava da solo, usciva da solo. Ti faccio un esempio: lì c'è l'usanza che il barbiere taglia i capelli a tutti, lui se li faceva tagliare a casa. Non creava gruppo. Questo è un esempio banale, ma è così".

