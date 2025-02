Schwoch: "Conte sul mercato si è sentito tradito dalla società"

vedi letture

Su Televomero, a Il Bello del Calcio, si parla del Napoli e delle difficoltà recenti dopo il ko di Como e le precedenti tre gare finite in pareggio. L'ex attaccante azzurro Stefan Schwoch parla di Conte: "Se guardate le sue dichiarazioni anche in conferenza, la postura del corpo è cambiata dopo gennaio. Dopo, tra virgolette, Conte si è sentito tradito dalla società. Serviva un aiuto dall'esterno e non è arrivato".

Il Napoli in questo mese di febbraio complesso ha raccolto appena tre punti e ha perso la vetta della classifica ora occupata dall'Inter a +1. Sabato lo scontro diretto al Maradona che può già essere decisivo per il tricolore. Pensano possa essere decisivo soprattutto per l'Inter Adani e Cassano, entrambi intervenuti sul tema al podcast Viva el Futbol.