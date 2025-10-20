Schwoch esalta Simeone: "Ora anche a Napoli si stanno accorgendo di quanto è forte"

Stefan Schwoch, intervistato da Tuttosport, ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale di Giovanni Simeone in questa rinascita: “Anche negli anni in cui giocava meno, ho sempre detto che il Cholito è uno degli attaccanti più forti della Serie A. Per rendere al meglio e segnare, Giovanni ha solo bisogno di giocare con continuità.

Quando ha potuto farlo, è sempre andato in doppia cifra — basti pensare alle stagioni con Genoa, Fiorentina e Cagliari. E non dimentichiamo i 17 gol realizzati con l’Hellas Verona. Il Toro, con il suo acquisto, ha fatto davvero un grande colpo: ora se ne stanno accorgendo anche a Napoli. Simeone andrà di nuovo in doppia cifra, potete scriverlo: al 100%. Segnerà almeno dieci gol, ma può tranquillamente arrivare a quindici, perché sono nelle sue corde".