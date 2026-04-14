Sepe: “Campionato da 9 del Napoli! Conte? Spero resti, ma 91% di italiani lo vorrebbe CT”

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Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’ex portiere del Napoli Luigi Sepe. Di seguito le sue parole: “Futuro? Mi godo la fine di questo anno. Dopo di che, vedrò cosa farò per il prossimo anno. Io ho avuto tanti preparatori nel corso della carriera come Luciano Tarallo. Ho avuto anche l’attuale preparatore del Napoli che è Alejandro Rosalen che è uno che fa lavorare tanto i suoi portieri. È spagnolo e mi è sempre piaciuto come allenatore e come persona.

Io non capisco tutte queste polemiche contro Antonio Conte. Antonio Conte fa l’allenatore da 20 anni ad altissimi livelli, tutti discutono della sua preparazione. L’anno scorso c’erano stati pochi infortuni ed era buono. Oggi non lo è più? Ricordiamoci che il Napoli sta affrontando un campionato dove l’Inter è la favorita e il Napoli è comunque secondo. Dopo di che, uno si può rompere il tendine o il ginocchio, ma questo capita nel corso della stagione.

Il Napoli ha sbagliato qualche partita e l’Inter è in vantaggio per la vittoria dello scudetto. I nerazzurri sono stati più bravi, bisogna fargli i complimenti, e il Napoli l’anno prossimo può fare meglio. Ricordiamoci che se Pedro non avesse segnato al 90’ la passata stagione, il Napoli non avrebbe vinto lo scudetto. So che sembra assurdo, ma l’Inter per budget e per qualità della rosa rimane la favorita per la vittoria del campionato.

Voti alla stagione del Napoli? In campionato il Napoli è stato da 9, in Champions gli dò 5 e mezzo. Nonostante ciò, io mi tengo Antonio Conte tutta la vita sulla panchina del Napoli. Ad oggi, però, la maggior parte degli italiani è a favore di un ritorno di Antonio Conte sulla panchina della nazionale. Se in Italia si facesse un referendum il 91% degli italiani si esprimerebbe in favore del ritorno di Conte, mentre il restante 9% in favore di Thiago Motta.

Mi piace Massimiliano Allegri come candidato a rivestire il ruolo di commissario tecnico. In questo momento in Italia dobbiamo perseguire il risultato in modo da arrivare tranquilli sia all’europeo che al mondiale. Diversamente la vedo su Baldini che è una scelta giovane e che varrebbe a dire che ripartiremo dai giocatori giovani e da un progetto diverso.

Preferisco Meret a Milinkovic-Savic, ma devo essere onesto: il serbo ha fatto davvero un'ottima stagione! Ha fatto anche i suoi errori, ma nel complesso ha difeso bene la porta del Napoli. Io preferisco Meret perché con lui in porta il Napoli ha vinto due scudetti e una supercoppa. Dopo di che, l’allenatore li vede tutti i giorni e decide chi impiegare tra i pali”.