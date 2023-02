Serie A, De Siervo: "Juve a -15? Mi auguro che sanzione venga riconsiderata"

Il quotidiano Repubblica ha intervistato Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A

Il quotidiano Repubblica ha intervistato Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A: "Juventus a -15? Il mio disappunto è per il fatto che si sia voluti intervenire in costanza di campionato: questo può essere un elemento di alterazione. Per il resto, parliamo finora di ipotesi di reato e procedimenti aperti: l’auspicio è che questa sanzione per le plusvalenze possa esser riconsiderata perché asimmetrica sia a livello europeo, sia italiano".