Sky, Biolchi: “Assenza di Conte sorprendente ma comprensibile, giusto staccare la spina”

vedi letture

Il giornalista Alessandro Biolchi, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato dell'assenza di Antonio Conte, che rientrerà a Castel Volturno per allenare gli azzurri lunedì 17 novembre: "E’ chiaramente collegata al momento psicologico faticoso che ha determinato poi anche lo sfogo dello stesso Conte alla fine della partita. Da una parte quindi è sorprendente, dall'altra è comprensibile. Perché quando c'è un eccesso di intensità all'interno di uno spogliatoio per metodologia di lavoro, per motivazione costante, qualche mini-crisi di rigetto può capitare ovunque. Noi dimentichiamo però sempre che questa cosa riguarda anche la persona dell'allenatore, cioè non è che Conte stressi i suoi giocatori, per dirla chiara, ma lui resti tranquillo. Lui è coinvolto al 100%. Quindi da questo punto di vista io non ci vedo un atteggiamento spocchioso di quello che dice: ‘Ah sì, se il problema sono io che vi do troppo stress io mi levo dalle scatole per una settimana’.

Assolutamente no, questo non c'entra assolutamente niente. Devo dire che se è saggio, perché lo stacco serve a tutti e va bene, però è un po' sorprendente perché a volte queste pause servono anche per pianificare, per lavorare con i pochi giocatori che rimangono a disposizione e che magari non sono titolarissimi e che hanno bisogno a loro volta magari di capire meccanismi, di effettuare un certo tipo di lavoro. Estraniarsi così per qualche giorno, significa che certamente anche lui ha bisogno di uno stacco psicologico. Testimonia e certifica che in questo momento l'ambiente non è estremamente sereno. Forse è giusto così, staccare un attimo per poi riattaccare la spina con maggiore determinazione. Voglio vederla in positivo e voglio vederla in questo modo”.