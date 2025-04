Sky, Capello su Kvara: “E’ tornato! Al Psg è libero in campo, a Napoli zero sacrificio”

Al Parco dei Principi, il Paris Saint-Germain rimonta la rete di Rogers in avvio per l'Aston Villa: prima Doué al 39esimo, poi l'eurogol di Kvaratskhelia e la rete di Nuno Mendes mandano il match sul 3-1. Così i parigini si portano in posizione di grande vantaggio per la qualificazione alle semifinali di Champions League.

In particolare, della prestazione del georgiano ha parlato anche l'allenatore Fabio Capello, oggi opinionista di Sky Sport, che nel post-partita ha detto: "Abbiamo rivisto il giocatore che ci ricordavamo nel Napoli. Non era semplice, contro un avversario organizzato ha fatto vedere tutte le sue qualità. Non sentiva più suo il campionato, non aveva più voglia di correre e sacrificarsi. Abbiamo rivisto il giocatore di un altro livello, un gol bellissimo, ma tutta la prova. E’ tornato presente in tutte le situazioni, è libero, gioca in tutte le posizioni, non solo a sinistra come a Napoli. E’ meno inquadrato, ha bisogno di libertà".