Sky, Condò: “Kvara è tornato, a Napoli era triste e quest’anno non così bene…”

Khivcha Kvaratskhelia è stato artefice di una grande prestazione all'andata dei quarti di finale con il Paris Saint-Germain: colleziona giocate da campione e soprattutto fa l'eurogol che completa la rimonta. Così nel post-partita ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha commentato la situazione:

“Segreto di Kvara? Il contratto. Arriva in Italia da sconosciuto, gioca una prima stagione straordinaria e vince lo Scudetto, ma lo stipendio resta basso ed ha 5 anni. Il Napoli prende 75mln a gennaio, da questo punto di vista niente da dire. Rimpianto però perché le trattative sono durate tante, non s’è trovata la quadra e nel tempo si è intristito. Il secondo anno è stato negativo, quest’anno all’inizio un po’ meglio ma non così tanto… Finché è riuscito ad andar via, era la sua priorità ed è tornato”.