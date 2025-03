Sky, Costacurta: "Grande Napoli nel 2T, l'Inter non ha mai tirato. Che le è successo?"

vedi letture

Nel suo intervento ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Napoli-Inter, l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta commenta così il pareggio del Maradona: "Nel primo tempo ho visto una bella Inter, aveva preso in mano la situazione sfociata poi nel gol. Poi da lì ho visto una gara equilibrata. Grande Napoli nel secondo tempo, maa la cosa sorprendente è che da lì l'Inter non ha un corner, non un tiro in porta, non ha fatto un tiro fuori. Cosa le è successo?".

Sui due possibili rigori, invece, l'ex difensore non si espone e promuove l'arbitro: "Doveri ha permesso che la gara fosse piacevole per gli spettatori, fischiando poco".