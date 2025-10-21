Sky, Di Marzio da Eindhoven: “Mai vista una cosa del genere, hanno fermato anche noi”

In collegamento dall'Olanda, il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato di quanto sta accadendo in Olanda: "Ci sono tante forze dell'ordine in giro per Eindhoven che fermano tutti, anche noi. Ci hanno chiesto chi siamo, che facciamo, hanno voluto vedere il pass da giornalisti, fermano tutti gli italiani per chiedere documento e biglietto. C'è un'allerta particolare. Non ho mai visto una cosa simile in altre trasferte.

Nella notte hanno fermato e rimandato in Italia 180 tifosi del Napoli senza scontri, senza disordini, senza nulla, solo per un divieto di assembramenti per evitare incidenti. Una decisione molto contestata dai tifosi che avevano pagato per essere qui. C'è una situazione di tensione, speriamo che dopo quello che...non è accaduto, si possa vivere un'attesa un po' più serena prima dell'inizio della partita fuori e dentro al campo".