Calaiò: "A Verona da salvare solo il risultato, c'è da analizzare l'aspetto mentale"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, l'ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò ha commentato la vittoria del Napoli contro la Roma: "Non abbiamo visto un bel Napoli, c'è di buono solo il risultato. Si devono analizzare tante cose, non solo l'aspetto tecnico-tattico ma anche quello mentale, che è un paradosso. Vai a dominare a Bergamo per 65' e la stessa formazione dopo una settimana tipo, fa una partita del genere dopo essere andata in vantaggio dopo 2'. Non accetto ancora gli alibi degli infortuni e della stanchezza, perché contro il Verona devi fare molto di più. Era un Copenaghen al quadrato, perché sull'1-0 gestisce la partita e ci possono essere gli episodi: tra un calcio d'angolo, un tiro da fuori puoi pareggiare. Invece l'avversario si deve ammazzare sul campo e cercare il raddoppio, quello che non hai fatto a Copenaghen: Buongiorno fa rigore e addio Champions. Quindi è la gestione che non mi piace dopo l'1-0. E poi in fase offensiva poco e niente. Ma la cosa che più salta all'occhio, che era stata un fortino lo scorso anno, è la fase difensiva. Si continua a prendere gol con una delle squadre che ha segnato meno in Europa. Bisogna farsi delle domande, perché nelle palle inattive errori singoli e di reparto. 13 rigori subiti, al di là degli episodi.

Però c'è l'aspetto mentale. Perchè non è facile metabolizzare quello che è successo a Bergamo. Perchè anche ieri ci sono stati altri due episodi arbitrali. Perchè dentro uno spogliatoio, quando perdi una partita come quella di Bergamo, sei devastato per due-tre giorni. Non è facile riprendere e macinare, quindi c'è stata un po' di paura che questa partita non la portavi a casa. E poi c'è il discorso che dopo l'1-1 il Napoli è andato in frustazione, perchè anche ieri l'arbitro ha fatto danni. Perché il gol nasce da un fallo su Buongiorno, non c'è dubbio, e poi il fallo su Gutierrez è espulsione per quanto mi riguarda. Quindi altri due episodi contro, queste cose mentalmente ti abbattono. Però per fortuna Lukaku è grande e grosso, si mette davanti al difensore, prende posizione e ti mette la palla dentro. Sono contento per lui, che ha subito 5-6 di infortuni, la scomparsa del padre, non era facile. Dobbiamo salvare questo risultato, perché se facevi X stavi inguaiato nella corsa Champions e tra l'altro contro il Verona. E non è la prima volta che facciamo resuscitare le piccole".