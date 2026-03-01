Sal Da Vinci trionfa a Sanremo, Simeone: "Ho tifato per lui, mi piacerebbe conoscerlo"
Premiato come 'Player of the match', l'attaccante del Torino Giovanni Simeone ha commentato il match vinto dai granata 2-0 contro la Lazio ai microfoni di DAZN: "Cerco di fare sempre gol. La Lazio fa parte della storia della mia famiglia, per me segnare è sempre importante.
L'esultanza alla Sal Da Vinci? All'inizio di Sanremo, ho chiesto a mia moglie se ci fosse qualcuno napoletano e ho sperato vincesse. Ieri scherzando con lei ho detto che avrei festeggiato così. Non lo conosco ma mi piacerebbe conoscerlo. Zapata mi aiuta tantissimo, mi trovo bene e mi aiuta a trovare spazi da aggredire. Oggi abbiamo fatto una bella partita".
Conte in conferenza: "Fortunati sul gol, ma non dimentichiamo infortuni! Santos mai titolare allo Sporting..."
