Sky, Ugolini: "Lucca va aspettato, avrei preso un altro centravanti", e fa un nome

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Canale 8 a Ne Parliamo il Lunedì e ha commentato le prime uscite del Napoli e le scelte estive del club: "L'infortunio di Lukaku è stata una fortuna per il Napoli? Posso farvi una domanda: Lukaku non si fa male, quindi il Napoli prende il Brescianini di turno che era un'idea e Juanlu. Sarebbe stato più forte o meno forte di quello visto adesso? La domanda è: perché?

Lucca? Non si può parlare di bocciatura, però è innegabile che ci si aspettava un giocatore più pronto, a un livello superiore. Francamente per me sarebbe stato comunque un azzardo fare una stagione del genere restando con Lukaku e Lucca. Se veniva una febbre a Lukaku, che facevi? Se resto con due attaccanti, io non prendo Lucca ma prendo un altro titolare. Io tra Lucca e Dovbyk avrei preso il secondo. Il Napoli ha pensato anche a Lookman che poteva farti il doppio ruolo. Su Nunez, invece, c'è stato un caso di mercato".