Sky, Ugolini sulla reazione di Kvara al cambio: "Non c'entra col rinnovo, vi spiego"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ai microfoni di Canale 8 nel corso di "Ne Parliamo il Lunedì" ha parlato del talento georgiano del Napoli e della sua situazione contrattuale: "Rinnovo Kvaratskhelia? Si pensa che il contratto verrà siglato, la proposta è incoraggiante del Napoli. Questo secondo me esula dall'aspetto meramente professionale. Reazione alla sostituzione? Ha giocato una brutta partita e penso sia una reazione assolutamente naturale su una cosa che deve migliorare: quando non trova subito il feeling con il match, quando non trova la chiave giusta. E' un aspetto caratteriale che deve migliorare".