Elezioni Figc, Malagò sulla candidatura "Stiamo preparando le carte"
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(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Stiamo completando dei ragionamenti anche sul programma. Ho avuto un mio criterio dall'inizio, di rispetto nei confronti delle componenti. Mi auguro che ci possa essere qualche considerazione da parte di qualche componente prima della data del 13 maggio (data ultima per presentare le candidature, ndr), però stiamo andando avanti con le carte, preparando tutta la parte formale e burocratica, che è abbastanza stupefacente".
Lo ha detto Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, a margine della Race for The Cure a Roma, in merito alla possibilità di presentare la candidatura alla presidenza della Federcalcio. "Se mi candido ufficialmente? Ho detto che ci stiamo preparando, uno si fa trovare pronto", ha concluso.
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