Sosa: "Che bello tornare a Castel Volturno, ho trovato una squadra motivata"

Una giornata speciale per il Pampa Sosa, ospite per alcune ore del "suo" Napoli a Castel Volturno

TuttoNapoli.net

Una giornata speciale per il Pampa Sosa, ospite per alcune ore del "suo" Napoli a Castel Volturno: "È stato bello, molto bello. Certo, mi ha fatto un effetto strano rivedere posti in cui ho vissuto anni importanti della mia carriera", ha confidato l'argentino ai microfoni di Canale 8. L'ex attaccante si è anche soffermato sul momento di forma degli azzurri: "Ho trovato una squadra motivata che si è allenata al massimo delle sue potenzialità, tutti danno il 100% in allenamento, le sedute con Spalletti non sono lunghe ma molto intense. Gli ho visto incitare la squadra come sempre, non perde mai la passione e la trasmette ai calciatori, nonostante il momento di difficoltà".