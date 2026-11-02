Spalletti in conferenza: “Altri due ko, ora restiamo in 13! Gara sottolivello per entrambe…”

Conferenza Spalletti post Juve-Napoli, focus sulle tante assenze anche per i bianconeri

Emergenza infortuni anche per la Juventus. Ieri Luciano Spalletti ha parlato così in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli.

Cosa ci racconta su questa prestazione?

"La soluzione è che i calciatori hanno messo mano a questa voglia di riguadagnarsi la fiducia dei nostri tifosi e sono andati a fare duelli e corse per i compagni e per la squadra. Hanno vinto una partita in maniera meritata e quindi si fanno i complimenti. Se questo primo passo non lo fanno da soli, quando cadi in basso come mercoledi diventa difficile. Si può fargli fare qualsiasi cosa ma solo loro possono mettere mano in questa cosa. Non c'è tattica o sistema di gioco che tenga se no fai duelli, se non guadagni metri invisibili o non rimani alto come fatto nel secondo tempo. Tu stai li, cerchi di rimanere alto, aspetti poi che qualcuno faccia il primo passo e diventi contagioso per gli altri e si ridiventa mezza squadra per vincere una partita fondamentale per noi, con enormi difficoltà. Lo dico eh, siamo in 13. Sarr stasera non poteva giocare. Tutti che strillano Cambiaso non lo mettere ma non abbiamo altri. Mi faceva piacere farlo giocare, anche se non era andato benissimo mercoledi. Si è fatto, spero no, male Cabal, vediamo McKennie. Alle scuderie va bene dire che alla Juve devi vincere il campionato mentre le altre devono andare in Champions. Le scuderie di gruppi. Se gli si leva pressione giocano tranquilli. In questo momento non si può competere in niente, se non si riacquistano giocatori si sta in queste difficoltà. Non riesci a ricreare quella possibilità fisica, mentale, se non cambi quei calciatori e non hai possibilità di allenarti e fare grandi cose. Merito loro, hanno rimesso contrasti, fame di vincere una partita difficilissima sulla carta. Per noi diventa una partita enormemente difficile, si è giocato contro il Napoli che ha gli stessi punti nostri".

Come sta Alajbegovic?

"Sono tutti un po' da controllare. lo ho il dubbio che McKennie abbia qualcosa anche se lui voleva continuare. Cabal ha giocato una partita straordinaria però dobbiamo andarlo a controllare. Sul modulo? Anche se giochi a 5 contro 3 attaccanti poi devi romperla. Noi abbiamo deciso di romperla a destra con McKennie e quindi devi cambiare la tua organizzazione. Però l'idea di mandare McKennie davanti era voluta. Nel secondo tempo volevamo far salire Alajbegovic".