Rimedio: "Napoli, che delusione! E le assenze ormai le hanno tutte le big"

Juventus-Napoli 2-0, l'analisi di Alberto Rimedio alla Domenica Sportiva

Nel corso della Domenica Sportiva sulla Rai, il giornalista Alberto Rimedio ha espresso tutta la sua delusione per il ko del Napoli sul campo della Juventus che era dato in enorme difficoltà dopo la sconfitta col Genoa: "La Juve non aveva altro risultato? Ma neanche il Napoli eh, erano a pari punti. La Juve si rilancia, con determinazione più che gioco perché ha tanti difetti ed ha vinto con un grande il colpo, il Napoli deve abbandonare qualsiasi velleità, è già a -14 dalla capolista Lazio a cui facciamo i complimenti.

E' una giornata importante però perché questo Scudetto non è assegnato e possono giocarselo 5 squadre, le altre invece sono fuori. La sensazione è che se il Napoli avesse spinto di più la portava a casa perché la Juve era in grande difficoltà dopo giorni di tante critiche per gioco e risultati. Il Napoli mi ha deluso, fermo restando l'assenza pesante di Hojlund, ma le assenze riguardano tutte le squadre di vertice che fanno le coppe".