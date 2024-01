Specchia pessimista: "Champions irraggiungibile, l'anno ormai è andato"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore ed osservatore

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore ed osservatore: "Ostigard l'ho sempre apprezzato per l'applicazione e per la duttilità. Non ha un piedo educato, ma pensare che altri nomi siano migliori di lui non è correttissimo. Rispetto a Perez, Ostigard è un ottimo calciatore e basta e avanza per completare l'anno. Tanto ormai la Champions è andata, tutta la ricchezza tecnica di questa squadra è stata dilapidata e non riuscirà a ricucire lo strappo rispetto alle concorrenti. Poi quando rientreranno i big come Kvara e Osimhen, si può sperare in un calcio un poco più dignitoso rispetto a quello visto ieri.

Il calcio di Mazzarri è più muscolare che tecnico, quindi Ostigard ha più chances di Perez in questo sistema. Il Napoli ha messo finora solo delle pezze sul mercato, lo abbiamo visto con Dendoncker che è lento e ha solo il fisicone. Però ben vengano giocatori funzionali, anche perché abbiamo visto che Zielinski ormai ha 2-3 giocate a partita e poi scompare. I tifosi hanno negli occhi ancora lo spettacolo visto con Luciano Spalletti in panchina e questo incide tanto nel giudizio su Mazzarri. Questo Napoli è più efficace rispetto a quello di Garcia, ma resta anni luce inferiore rispetto a quello dello Scudetto".