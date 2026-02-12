Sterling si presenta: “Al Feyenoord posso essere felice, non vedo l’ora di iniziare!”

Raheem Sterling, vale a dire 182 gol segnati nei campionati nazionali e 86 nelle competizioni europee, riparte dall’Olanda. L’esterno offensivo inglese, 31 anni, aveva risolto il proprio contratto con il Chelsea circa un mese fa e, nonostante le indiscrezioni che lo accostavano al Napoli, il club partenopeo ha poi deciso di orientarsi su altri profili. Così, l’ex Manchester City ha firmato ufficialmente con il Feyenoord, scegliendo di misurarsi per la prima volta in carriera con l’Eredivisie. L’accordo avrà durata fino al termine della stagione in corso: un contratto di tre mesi per iniziare una nuova avventura.

"Essendo svincolato, ho avuto per la prima volta dopo tanto tempo l'opportunità di controllare il passo successivo della mia carriera", ha raccontato ai microfoni ufficiali del club olandese. "Volevo prendermi il tempo necessario per parlare con i club e i loro allenatori, per capire meglio il ruolo che immaginavano per me e assicurarmi di poter dare un valore reale in questo nuovo capitolo".

Cosa l'ha spinto a scegliere il Feyenoord, secondo in classifica di Eredivisie: "Dopo aver parlato approfonditamente con il CEO Dennis te Kloese e con Robin (van Persie, ndr), sono fiducioso che il Feyenoord sia un posto dove posso essere felice e affermarmi come un membro prezioso della squadra. Giocare all'estero è una sfida del tutto nuova per me, e sono pronto a coglierla. Onestamente, non vedo l'ora di iniziare. Al Feyenoord, e in particolare a Robin e Dennis: grazie per la vostra pazienza e professionalità mentre gestivo questo processo".