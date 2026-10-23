Del Genio: “Allegri, così bassi i gol arriveranno sempre. Perché tutti sono alti e pressano?”
Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato le differenze tra l'atteggiamento difensivo del Napoli di Massimiliano Allegri e quello della Roma di Gian Piero Gasperini. Del Genio ha sottolineato l'importanza del pressing alto e della riconquista del pallone lontano dalla propria porta, invitando il tecnico azzurro a rivedere alcune scelte tattiche. Di seguito le sue dichiarazioni.
Del Genio ad Allegri: “Se ci mettiamo bassi prenderemo sempre gol! La Roma difende lontano dalla porta”
"Ascoltando allenatori e match analyst, ormai il calcio negli ultimi anni è diventato uno sport di duelli, uomo contro uomo, quindi ognuno ha il suo riferimento. E Gasperini c'entra molto in questo discorso. I duelli sono al 50% e 50% a questi livelli, quindi la domanda è: meglio perderli a 50 metri dalla mia porta o a 20? Facile: quando perdo il duello a 20 metri prendo gol, quando lo perdo a 50 o 70 non succede niente, ma se lo vinco lì posso anche ripartire. Se lo vinco a 20 metri dalla mia porta, poi da dove riparto? Sono lontano. Morale: ecco perché tutti gli allenatori vogliono fare pressing alto, riaggrediscono, portano tanti uomini in avanti. Speriamo possano convincersene tutti e si ravveda anche Allegri".
La Roma è la miglior difesa della Serie A
"Difende infatti lontano dalla sua porta. È il punto chiave! Il calcio ci dice questo, non io. Basta guardare le partite. Tutte le transizioni e i duelli è meglio farli lontano dalla propria porta! Tutti ormai la pensano così. Pure se non vuoi fare il duello, loro ti prendono: se ti abbassi sempre sei costretto e quindi, caro Max, se ci mettiamo bassi prenderemo sempre gol. Non si tratta di farlo meglio o peggio, ma di farlo meno, per meno tempo. Non è una mia teoria o una lezione per nessuno, è il calcio, la lezione arriva da tutti i più grandi allenatori. Vincere? Siamo tutti d'accordo con Allegri. Ma se non giochi bene non vinci. Le cose sono collegate", le parole di Paolo Del Genio.
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