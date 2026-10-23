Del Genio: “Allegri, così bassi i gol arriveranno sempre. Perché tutti sono alti e pressano?”

Paolo Del Genio analizza Napoli-Roma e critica l'atteggiamento difensivo di Allegri: pressing alto e duelli lontano dalla porta sono decisivi

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato le differenze tra l'atteggiamento difensivo del Napoli di Massimiliano Allegri e quello della Roma di Gian Piero Gasperini. Del Genio ha sottolineato l'importanza del pressing alto e della riconquista del pallone lontano dalla propria porta, invitando il tecnico azzurro a rivedere alcune scelte tattiche. Di seguito le sue dichiarazioni.

Del Genio ad Allegri: “Se ci mettiamo bassi prenderemo sempre gol! La Roma difende lontano dalla porta”

"Ascoltando allenatori e match analyst, ormai il calcio negli ultimi anni è diventato uno sport di duelli, uomo contro uomo, quindi ognuno ha il suo riferimento. E Gasperini c'entra molto in questo discorso. I duelli sono al 50% e 50% a questi livelli, quindi la domanda è: meglio perderli a 50 metri dalla mia porta o a 20? Facile: quando perdo il duello a 20 metri prendo gol, quando lo perdo a 50 o 70 non succede niente, ma se lo vinco lì posso anche ripartire. Se lo vinco a 20 metri dalla mia porta, poi da dove riparto? Sono lontano. Morale: ecco perché tutti gli allenatori vogliono fare pressing alto, riaggrediscono, portano tanti uomini in avanti. Speriamo possano convincersene tutti e si ravveda anche Allegri".

La Roma è la miglior difesa della Serie A

"Difende infatti lontano dalla sua porta. È il punto chiave! Il calcio ci dice questo, non io. Basta guardare le partite. Tutte le transizioni e i duelli è meglio farli lontano dalla propria porta! Tutti ormai la pensano così. Pure se non vuoi fare il duello, loro ti prendono: se ti abbassi sempre sei costretto e quindi, caro Max, se ci mettiamo bassi prenderemo sempre gol. Non si tratta di farlo meglio o peggio, ma di farlo meno, per meno tempo. Non è una mia teoria o una lezione per nessuno, è il calcio, la lezione arriva da tutti i più grandi allenatori. Vincere? Siamo tutti d'accordo con Allegri. Ma se non giochi bene non vinci. Le cose sono collegate", le parole di Paolo Del Genio.