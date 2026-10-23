Conte-Juventus? Paganini punge: "Rosa scarsa, si spaventerebbe..."

Paolo Paganini critica duramente la Juventus e chiama in causa Antonio Conte, sostenendo che rimarrebbe spaventato dall'attuale rosa bianconera

Il giornalista Rai Paolo Paganini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, ha espresso un giudizio particolarmente severo sulla Juventus, criticando la qualità della rosa e la mancanza di giocatori di personalità. Paganini ha chiamato in causa anche Antonio Conte, sostenendo che persino l'ex tecnico bianconero rimarrebbe spaventato dall'attuale organico juventino. Nel corso dell'intervento si è soffermato anche sul Como, apprezzandone la proposta di gioco ma mostrando alcune perplessità per l'assenza di calciatori italiani. Di seguito le sue dichiarazioni.

Paganini: “La Juve è una squadra scarsa, Conte si spaventerebbe a vedere questa rosa”

"La Juve è una squadra scarsa. Arriva Conte, ma si spaventa a vedere questa rosa. Nella Juve mancano persone di personalità. La Juve ha sempre avuto giocatori forti e di personalità, che nelle difficoltà trascinavano gli altri. Bremer ha scaricato i suoi compagni di squadra, che giocatore è? È lui il primo a dover dare l'esempio. Sono tre mercati che la Juve cerca una prima punta e un regista, e ancora non ce li ha".

Paganini sul Como: “Bello vederlo giocare, ma non ha nulla di italiano”

"Come amante del bel calcio, vedere giocare il Como è una soddisfazione, ma continuo a non essere particolarmente entusiasta, perché il Como di italiano non ha niente. Potrebbe essere iscritto a qualsiasi altro campionato, perché non c'è un italiano", le parole di Paolo Paganini.