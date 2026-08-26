Stramaccioni sicuro: "Un altro colpo e la Roma sarà antagonista di Napoli e Inter"

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"Se aggiunge un ultimo tassello per far felice Gasperini e completare la parte sinistra dell'attacco, può secondo me collocarsi come immediata antagonista di Inter e Napoli". Andrea Stramaccioni non ha dubbi sulla Roma. L'ex tecnico dell'Inter ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della formazione giallorossa: "Dal vivo sono rimasto sorpreso dall'intensità e continuità della prestazione dei giallorossi: al 24 agosto è raro vedere una squadra giocare a questi ritmi per 90 minuti".

Parlando del Napoli prosegue: "Ha vinto su un campo non facile con una prestazione decisa dagli innesti e dalla determinazione nel cercare il successo. Esattamente come il Milan. E forte, ha spessore ed esperienza, poi con Alisson e Vergara ha acquisito fantasia e velocità. A centrocampo con il 4-3-3 un top parte fuori, e questa la vedo più come una risorsa che come un problema. Forse un attaccante con caratteristiche diverse da Hojlund può completare il reparto offensivo. E vedoanche un punto in cerca di conferme nel partner di Rahmani. Allegri sta lavorando molto su Marin, vedremo".