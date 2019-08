Suarez boccia l'idea Llorente: "Mai stato veloce, adesso a 35 anni fa la moviola..."

Luisito Suarez, bandiera dell’Inter, ha parlato dei temi di casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Llorente? Bisognerebbe vedere com'è sotto il punto di vista fisico. Come caratteristiche rappresenta qualcosa che manca al Napoli. E' un ragazzo che può sfruttare qualche pallone alto, ma non è stato mai veloce, ora a 35 anni credo faccia la moviola. Può servire per entrare negli ultimi 20 minuti-mezz'ora, quando la partita è compromessa, ma non mi sembra un giocatore che il Napoli possa sfruttare moltissimo.