Tifoso scozzese dell'Atalanta al Maradona: "Vi racconto la giornata. Su Gilmour e McTominay..."

Napoli-Atalanta: in una domenica sicuramente triste per i tifosi presenti allo stadio Maradona, un’eccezione c’è stata. Si tratta di Steven Faughnan, unico supporter atalantino presente nell’impianto. Come ha fatto ad arginare il divieto di trasferta imposto ai tifosi orobici? Semplice, Steven non risiede a Bergamo. A dirla tutta, non è nemmeno italiano. Le foto che lo immortalano esaltarsi da solo ma non per questo con meno entusiasmo per la gesta della sua squadra del cuore hanno fatto il giro del web. La redazione sportiva di Telecapri l’ha intercettato e intervistato durante “Il Napoli su Telecapri“, in onda tutti i giorni dalle 19:30 alle 20:30.

“A dirla tutta non mi aspettavo che sarei stato l’unico tifoso presente nel settore ospiti“, esordisce Steven, “ma allo stesso tempo è stata una bella esperienza. Ho provato a farmi sentire lo stesso anche se non era facile“.

Perché uno scozzese sceglie di tifare Atalanta?

“Tutto è cominciato nel 2016, quando ho conosciuto alcuni tifosi dell’Atalanta che si trovavano in Scozia e da lì ho cominciato ad interessarmi alle vicende della Dea. Circa un anno più tardi sono andato in vacanza in Italia, e uno dei ragazzi che avevo conosciuto, Giulio è venuto a prendere me e la mia ragazza e ci ha aiutato a trovare i biglietti per la gara con la Roma, è stato fantastico“.

Adesso che ci sono Gilmour e McTominay, cambierai squadra in Italia?

“È stato fantastico seguire Gilmour e McTominay da vicino, bellissimo vederli in Italia ma più che altro spero che l’Atalanta un giorno possa comprare qualcuno di loro! Faccio il tifo per loro quando indossano la maglia della Scozia, ma al Maradona contro l’Atalanta no“!