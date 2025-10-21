Toni: "Lucca? Serve anche fortuna, le azioni le ha avute ma deve segnare"

vedi letture

Luca Toni, ex attaccante, ha commentato a Dazn l'inizio di stagione del Napoli: "Quando ti mancano giocatori importanti sei meno forte, è chiaro, ma la rosa c'è e comunque il Toro ha fatto la partita della vita contro una squadra più forte anche senza McTominay e Hojlund. Alcuni giocatori sono fondamentali come Politano che ti salta l'uomo. Se non hai uno così contro le squadre chiuse fai fatica anche a fare gol. Così perdi.

Lucca è un centravanti d'area di rigore. Qualcuno anche con fortuna segna e si sblocca, lui le azioni le ha avute. Ora gioca in una squadra forte e deve essere bravo quando hai le occasioni perché non giochi spesso. Serve qualcosa in più".