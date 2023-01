Tosto: "Per il Napoli avrei preferito ci fosse Vlahovic e non Milik venerdì"

L'agente di calciatori Vittorio Tosto è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

L'agente di calciatori Vittorio Tosto è intervenuto a Radio Marte: "Contro la Juve il Napoli deve stare attento a Milik. Con il polacco in campo, l'assenza di Vlahovic passa in secondo piano. Io, in questo momento, avrei preferito affrontare quest'ultimo piuttosto che Milik. Il match contro la Juve in questo momento determina un passaggio importante: o vai in fuga o rischi di essere ripreso. Su Chiesa, Spalletti potrebbe schierare Olivera che ha qualcosa in più nella fase difensiva rispetto a Mario Rui.