Trevisani: "Genoa-Napoli? Sembrava Barça-Coventry! Gioca male, se fa di nuovo 5°..."

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La sofferenza del primo tempo del Napoli a Genova fa ancora discutere. Ne ha parlato anche il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani nel corso di Cronache di Spogliatoio: "Genoa-Napoli? Mi chiedi di Barcellona-Coventry... poi il Barcellona si è stancato, il Coventry è venuto fuori avendo in panchina Vergara, Lang, Lucca, De Bruyne, dall'altro lato è entrato Meichtry e aveva Mitaj. Poteva essere 2-0 all'intervallo per il Genoa per come aveva giocato. Sappiamo che il Genoa gioca bene. ha un tecnico che la fa giocare bene ed il Napoli gioca male con un tecnico che la fa giocare male. Lo sappiamo.

La forza è il dopo Conte, come alla Juve. Conte è uno militaresco, quando viene Allegri i giocatori sono contenti, i giocatori ti danno di più come alla Juve. Poi era una Juve più forte ma andò meglio in Champions. Il Napoli può far bene quest'anno col modo di fare di Allegri rispetto a Conte. Il Napoli tranne quell'anno dei frombolieri, ha fatto 1°, 1°. 2° in 4 anni, quindi è una certezza del nostro calcio. Mi aspetto faccia bene, poi se Allegri fa di nuovo 5° come al Milan, se ci riesce allora sarebbe ora poi di fare un altro lavoro".